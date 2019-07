Motores Serviço comunitário por conduta anti-desportiva para o Bicampeão da Fórmula E Por

Jean-Eric Vergne pode ser Bicampeão de Fórmula E, mas a sua conduta na penúltima corrida da época 2018/2019 esteve longe de ser exemplar.

O francês da Techeetah infringiu o código desportivo internacional e tanto ele como a equipa forma convocados pelos comissários desportivos presentes na prova de Nova York depois de ter solicitado ordens de equipa, para que Andre Lotterer provocasse uma situação de ‘safety car’.

Como se veio a confirmar a situação com o alemão da Techeetah os comissários decidiram punir Vergne, que agora terá de realizar serviço comunitário para a Federação Internacional do Automóvel (FIA).

“As comunicações de rádio da equipa em questão sugeriram que o piloto do carro # 25 (Vergne) solicitou ao seu engenheiro que ordenasse ao seu companheiro de equipa, o piloto do carro # 36 (Lotterer) para parar o seu carro no Circuito e fazer com que o Diretor de Prova fizesse entrar o ‘safety car’”, lê-se no comunicado dos comissários desportivos da prova de Nova York.

Na transcrição audio da comunicação ouve-se Vergne a dizer: “Diga ao André para parar… para fazer entrar o ‘safety car”. Isto numa prova onde o francês se encontrava em dificuldades. Estas palavras circularam depois pelo ‘paddock’ da Fórmula E antes da corrida de domingo.

O Bicampeão defendeu-se dizendo que André Lotterer já tinha danos num incidente na sexta curva do circuito na segunda volta da corrida e não estava mais na disputa pelos pontos e que a sua preocupação era só pela segurança, sugerindo que os comissários interpretaram mal a comunicação.

Embora aceitassem a explicação de Jean-Eri Vegne, os comissários referiram que “é obrigação de qualquer desportista a este nível agir de maneira justa e correta e como modelo para outros pilotos em todos os níveis do automobilismo”, sugerindo que o piloto gaulês fez exatamente o oposto.