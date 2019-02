Sérgio Conceição convicto com o fim “da fase das bolas na trave” do FC Porto

O treinador da equipa de futebol do FC Porto mostrou-se hoje convicto que a fase “de bolas na trave já passou” e acredita que, frente ao Vitória de Setúbal, a equipa vai “fazer um bom jogo e ganhar”.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro da 22.ª jornada da I Liga, Sérgio Conceição confirmou ainda a ausência de Brahimi, mas sem se mostrar demasiado preocupado.

“Temos sofrido um bocadinho com as lesões, mas eu estou aqui e sou pago para encontrar soluções e nunca me vou desculpar com essas ausências”, referiu o treinador, aludindo ainda às baixas prolongadas de Aboubakar e Marega.

Sérgio Conceição lembrou que esses jogadores “estiveram em 60 por cento dos golos do ano passado, por exemplo”, mas que, frente ao Vitória de Setúbal, “estarão outros”.

“Os três jogadores que entraram em Roma [derrota por 2-1, na terça-feira, para a Liga dos Campeões] entraram muito bem e um deles [Adrián Lopez] fez o golo. Os jogadores estão preparados e acho que a força do balneário e da nossa equipa é exatamente essa. Em termos estatísticos, somos uma equipa em que os jogadores que entram durante o jogo têm um peso enorme no resultado final. Por isso, tenho confiança no grupo”, frisou.

Sobre o adversário, o Vitória de Setúbal, que chega ao Estádio do Dragão com uma sequência de três empates consecutivos desde que Sandro assumiu o comando técnico, substituindo Lito Vidigal, Sérgio Conceição vê uma equipa coesa defensivamente, apesar de não marcar muito.

“É verdade que, com a troca de treinador, com o Sandro, a equipa não marca muito, mas também não sofre. Mantém a estrutura habitual, é uma equipa poderosa em termos físicos, com jogadores interessantes nesse impacto. Tem boas individualidades e acho que vai ser um jogo dentro do que tem sido no campeonato. Fica mais ou menos difícil consoante o que o FC Porto fizer. Somos uma equipa individual e coletivamente mais forte”, referiu o treinador.

Sérgio Conceição aproveitou ainda para esclarecer a conversa com o central brasileiro Felipe no final do jogo com o Roma, que deu motivos para especulações devido à forma exaltada como o jogador se dirigia ao técnico.

“Não vejo a estranheza. Depois de um jogo de grande intensidade, dos oitavos de final da Liga dos Campeões, chego ao fim e há um jogador que está irritado com um lance do jogo. Para já, prefiro ter um jogador irritado quando perdemos, do que aos sorrisos e aos abraços e a combinar um jantar no dia seguinte”, explicou o técnico portista.

Segundo Sérgio Conceição, “podia haver alguma expulsão mesmo depois do jogo e foi nesse sentido” que o técnico se dirigiu ao futebolista ‘canarinho’.

“Ele estava ainda irritado e começou a explicar. Depois, um dedo para cima, para baixo, ou para o meio, depende de como cada um quer interpretar. Depende das pessoas, da forma como querem interpretar”, concluiu.

O FC Porto, líder da I Liga portuguesa de futebol, com 51 pontos, mais um do que o Benfica, joga no sábado, pelas 20:30, frente o Vitória de Setúbal, 12.º classificado, com 22, em encontro da 22.ª jornada, no Estádio do Dragão, no Porto.