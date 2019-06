Motores Vergne mais perto do título de Fórmula E com vitória em Berna e Félix da Costa em 12º Por

Jean-Eric Vergne fez jus à ‘pole position’ impondo-se na corrida de Fórmula E que hoje se disputou no traçado urbano de Berna, na Suíça.

O francês da Techeetah comandou a prova do princípio ao fim, ainda que Mitch Evans tenha protagonizado uma fortíssima oposição, numa corrida que António Félix da Costa concluiu na 12ª posição.

Vergne largou bem para a prova, levando Evans atrás de si, mas a corrida seria de imediato interrompida devido a um acidente entre Max Gunther e Pascal Wehrlein, que acabou por envoler mais pilotos e deixar a pista bloqueada com metade o ‘pelotão’.

No reatamento Jean-Eric Vergne voltou a arrancar bem e a não permitir a Mitch Evans surpreendê-lo, mas nunca conseguiu ganhar uma grande vantagem sobre o neozelandês da Jaguar, que manteve uma forte pressão sobre o francês e por várias vezes ultrapassá-lo, sem sucesso, porque o líder do campeonato foi fechando todas as trajetórias.

Mais atrás Sebastien Buemi fez uma prova relativamente tranquila na terceira posição, com a exceção das últimas, quando se viu pressionado por Andre Lotterer, autor de uma grande recuperação, cujo quarto lugar final o deixa agora no segundo posto do campeonato.

Sam Bird seguiu no quarto posto durante grande parte da prova, mas nas voltas finais não conseguiu resistir ao ataque de um endiabrado Lotterer, pelo que o britânico da Virgin teve que se contentar com a quinta posição final.

Vergne vai agora para as duas últimas corridas do campeonato, em Nova York, numa posição muito vantajosa para conquistar o título, tanto mais que Lucas di Grassi concluiu esta prova no 10º posto, e assim desceu para terceiro, da mesma forma que o facto de não pontuar levou Félix da Costa a descer para o quarto lugar.

Classificação final

1º Jean-Eric Vergne (DSTecheetah) 1h25m26,873s

2º Mitch Evans (Jaguar) + 0,160s

3º Sebastien Buemi (Nissan eDams) + 0,720s

4º Andre Lotterer (DS Techeetah) + 1,106s

5º Sam Bird (Virgin) + 2,986s

6º Max Gunther (Dragon) + + 4,625s

7º Daniel Abt (Audi Sport) + 6,930s

8º Alex Lynn (Jaguar) + 9,972

9º Felipe Massa (Venturi) + 12,310s

10º Lucas di Grassi (Audi Sport) + 13,073s

11º Stoffel Vandoorne (HWA) + 13,566s

12º António Félix da Costa (BMW) + 13,917s