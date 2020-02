Motores ‘Mex’ Machado pronto para “dar espetáculo” Por

‘Mex’ Machado está de regresso à competição no Rali Serras de Fafe e Felgueiras tripulando um Porsche 911 GT3.

Uma escolha que não seria óbvia, dado a prova da Demoporto ser uma prova em pisos de terra, mas é o que o piloto da Maia fez, alinhando tendo Luís Sá como navegador.

No fundo ‘Mex’ repete aquilo que já tinha feito no passado, quando alinhou num Bentley Continental GT, muito embora os propósitos tenham estado muito para além da competição em si.

Mas o piloto, que depois de uma carreira nos karts e nos ralis tem uma abordagem diferenciadora no universo dos ralis, ainda que, aos comandos de um carro com mais de 400 cv de potência e preparado pela Sergio Vallejo Racing e pela Extreme Racing, prometa ‘emoções fortes’ nas especiais das zonas de Fafe e Felgueiras.

“É já uma vitória ter conseguido montar um projeto dignificante que pretende mostrar que os ralis são muito mais do que ganhar ou perder”, começa por dizer ‘Mex’ Machado, adiantando que “o resultado desta prova é mesmo o menos importante” para si.

A prioridade será mesmo “a diversão do público, para a qual tudo faremos para contribuir, oferecendo excitantes momentos de condução na estrada (andando o mais atravessado possível), e de inesquecível confraternização na zona de assistência com tudo o que preparamos”.

Outra particularidade deste projeto é ser uma espécie de homenagem a Américo Nunes, bi-campeão de ralis com a popular ‘bomba verde’: “Levamos o número 77 nas portas numa menção, pessoalmente, importante à idade com que o meu pai perdeu a vida”.

A ação começa amanhã (sexta-feira) com a disputa de três classificativas – dupla passagem pelo troço de Aboim/Monte e passagem única pela espetacular ‘Street Stage’ no centro de Fafe -, prolongando-se no sábado com a disputa de mais 10 provas especiais – dupla passagem por Montim, Seixoso, Santa Quitéria, Lameirinha e Luilhas/Guilhofrei -, num total 132,95 km disputados ao cronómetro e divididos por 13 troços localizados nos concelhos de Fafe, Felgueiras e Vieira do Minho.