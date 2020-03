Motores “Balanço extremamente positivo” de Miguel Correia no Rali Serras de Fafe e Felgueiras Por

Miguel Correia e Pedro Alves terminaram o primeiro embate do Campeonato de Portugal de Ralis na quinta posição, confirmando uma franca evolução.

Aos comandos do Skoda Fabia R5 preparado e assistido pela ARC Sport a equipa esteve sempre em crescendo ao longo do evento da Demoporto.

Não obstante as condições climatéricas que se fizeram sentir no segundo dia de rali, e de um ‘susto’ pelo meio que felizmente não causou danos insanaveis no carro checo, Miguel Correia denotou uma grande consistência, que no final ‘pagou’ com um resultado à medida.

“A classificação foi ótima, e se não fosse o azar da manhã, até poderia ter sido melhor. Mesmo a gerir andamentos, a prova foi muito difícil, mas o balanço é extremamente positivo”, considera o piloto.

Foto: Ricardo Cachadinha

Esta quinta posição em Fafe deixa Miguel Correia bastante satisfeito, usando até do humor para falar do futuro: “Depois deste rali, tenho a certeza de que demos um passo em frente na condução do Skoda e na minha evolução como piloto. Entusiasmado com este resultado, só queria mesmo que o rali dos Açores fosse já amanhã”.

Também o líder da ARC Sport, Augusto Ramiro, teve palavras de elogio para o seu piloto: “O Miguel Correia teve uma participação fantástica, demonstrando uma evolução bem planeada e conseguida”.