Motores ‘Mex’ Machado de Porsche e com uma ‘app’ em Fafe Por

‘Mex’ Machado Santos vai está presente no Rali Serras de Fafe e Felgueiras, mas extra competição.

O piloto nortenho desloca-se à prova da Demoporto aos comandos de um Porsche GT3 Cup, que não compete nesta que é a primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis mas como viatura de segurança.

Além de se tratar do regresso de ‘Mex’ à cena dos ralis trata-se também de uma oportunidade de divulgar uma aplicação com conteúdos inovadores sobre desporto automóvel focados nesta especialidade.

No aplicativo https://webapp.livethiemomentbymex.com os fãs encontram uma ferramenta útil para quem quer saber tudo sobre os ralis em Portugal. Está disponível para smartphones com sistemas operativos Android e IOS, a app, desenvolvida pela empresa Horizonte Digital, oferece uma grande multiplicidade de funcionalidades e informações, com destaque para os horários das provas e das suas transmissões televisivas, os tempos online, as indicações de acesso ao Parque de Assistência e às classificativas, mas também informações úteis sobre a localização de restaurantes, atrações turísticas (e até farmácias) na zona do rali.

Fazer a sua respetiva e acertada correspondência, através da nova app, poderá dar direito a viver as emoções dentro do Porsche, desempenhando o papel de navegador do popular Bicampeão Nacional de Ralis de GT (2008 e 2009) num troço, depois do rali terminado.