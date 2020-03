Motores O Skoda “é mais fácil de conduzir em terra” diz Paulo Neto Por

A primeira prova de Paulo Neto aos comandos de um Skoda Fabia R5, no Rali Serras de Fafe e Felgueiras, saldou-se por uma experiência positva.

Juntamente com o seu navegador de sempre, Vítor Hugo, o piloto de Sintra mostrou uma excelente adaptação ao novo carro, apesar de se tratar da primeira vez que competia com um quatro rodas motrizes.

É claro que nem tudo foi fácil, pois a dupla teve de lidar com uma penalização e dois furos, que acabaram por impedir a equipa de continuar em prova já muito perto do final do rali.

Ainda assim Paulo Neto retira ensinamentos positivos desta experiência: “Acho que o carro é mais fácil de conduzir em terra que em asfalto. Conseguimos tempos muito satisfatórios, embora saiba que, para melhorar, vai ser preciso muito trabalho”.

“Com a larga experiência e excelente organização da ARC Sport, que que fez um trabalho técnico fabuloso nas afinações do carro, os tempos que conseguimos chegaram a ser surpreendentes. Foi uma experiência positiva para o futuro, embora os dois furos seguidos nos impedissem de continuar em prova”, referiu ainda o piloto sintrense,

Para Augusto Ramiro a evolução de Paulo Neto foi notória. “Conquistou muita confiança na condução do novo carro, conseguindo registos promissores. A todos os elementos da nossa equipa, quero agradecer o habitual empenho e elevado grau de profissionalismo demonstrado”, disse o responsável pela ARC Sport.