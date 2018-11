Motociclismo Meteorologia obriga a cancelar ações promocionais no Circuito Estoril IV Por

O Circuito Estoril IV, jornada Campeonato Nacional de Velocidade em motociclismo, terá todas as suas ações promocionais canceladas devido à meteorologia desfavorável prevista para este fim de semana.

A chuva e o vento fazem com que o Motor Clube do Estoril se tenha decidido por não efetuar uma série de atividades previstas para o ‘paddock’ do Autódromo, cancelando, em especial, os ‘test-drive’ agendados.

Várias marcas tinham manifestado aos organizadores receios manifestados pelas marcas, não apenas em relação aquilo que estava previsto para a posta, mas também à exposição de acessórios e equipamentos.

Uma iniciativa que deverá ser agora adiada para uma das provas do calendário de 2019, num fim de semana onde as condições do tempo sejam mais favoráveis. Mas nada se altera em relação às corridas programadas, que se vão realizar dentro do horário previsto ao longo dos dois dias.