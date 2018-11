Motociclismo Circuito do Estoril ‘alagado’ tornou inevitável o cancelamento do final do CNV Por

Por muito que pilotos, equipas, organização e Federação de Motociclismo de Portugal quisessem que houvesse Circuito Estoril IV foi inevitável o cancelamento da prova de encerramento do Campeonato Nacional de Velocidade.

A pista ficou de tal modo ‘alagada’ que era demasiado perigoso fazer provas de motociclismo no traçado dos arredores de Lisboa. A decisão mereceu a compreensão geral.

Este não era o final de festa da época que a FMP e os concorrentes desejavam, mas a meteorologia do passado fim de semana em toda a região metropolitana da capital portuguesa não permitiu mesmo a que estivessem reunidas as condições mínimas de segurança na prova do Motor Clube do Estoril.