Mundo Ataque em Melbourne registado num vídeo perturbador Por

Um homem esfaqueou várias pessoas, no centro de Melbourne, na Austrália, e foi travado pelas autoridades, que dispararam contra o agressor. O ataque e o disparo ficaram registados num vídeo que pode ferir a sensibilidade de alguns leitores. O agressor foi transportado ao hospital em estado grave e uma vítima de esfaqueamento morreu.

A polícia australiana avançou que várias pessoas foram esfaqueadas no centro de Melbourne, no sudeste da Austrália, tendo sido assistidas três no local.

Uma das vítimas morreu, anunciou a polícia australiana, sendo que o suspeito do ataque foi travado pelas autoridades, com um tiro, numa altura em que este esfaqueava os polícias.

O suspeito foi alvejado pela polícia depois de ter tentado agredir as autoridades policiais perto de um carro em chamas. Foi levado para o hospital onde permanece em estado crítico.

O incidente ocorreu numa zona com várias empresas por volta das 16:20, quando as pessoas começavam a sair do trabalho.

Os meios de comunicação locais transmitiram imagens do homem a tentar esfaquear os polícias perto de um carro em chamas antes de ser baleado.

Não são conhecidas as motivações da agressão. As autoridades estão a investigar.

As imagens podem ferir a sensibilidade de alguns leitores.