Motociclismo Temporada nacional de velocidade em motociclismo conclui-se no Estoril Por

O Campeonato Nacional de Velocidade em motociclismo conclui-se no próximo fim de semana com a realização do Circuito do Estoril IV. Uma prova com um ‘crivo’ internacional, já que integra o programa do FIM Superside.

Naquela que será a estreia da competição mundial de Side Cars, o CNV irá decidir os vários campeões, com exceção de Pré-Moto3 e 85 cc, cujos títulos foram atribuídos na prova anterior.

Dividido entre os dias de sábado e domingo, o programa do Motor Clube do Estoril terá um total de 10 corridas, sendo quatro delas realizadas na primeira jornada e as restantes na segunda.

Para promover o motociclismo e permitir ao público ver pela primeira vez ao vivo no Estoril a corridas do ‘Mundial’ FIM Superside o acesso à bancada A é gratuito e por cinco euros é possível visitar o ‘paddock’ e ter contacto com pilotos e equipas, com os fãs a poderem ver bem de perto as máquinas que competem na competição internacional de side cars e também as que correm no ‘Nacional’ de velocidade.