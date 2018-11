Motociclismo Estoril encerra temporada do motociclismo nacional de velocidade Por

O Circuito Estoril IV vai encerrar este fim de semana Campeonato Nacional de Velocidade em motociclismo 2018.

Com títulos ainda por decidir, a pista dos arredores de Lisboa é mais uma jornada organizada pelo Motor do Estoril e a quarta visita ao Autódromo este ano, sendo que se na classe maior – as Superbike – o cetro já está entregue a Ivo Lopes nas restantes categorias a história é bem diferente.

Nas Superstorck 600 Jesus Macarro vai tentar assegurar os nove pontos de vantagem que possui sobre Eduardo Correia no caso da grelha ter o número de concorrentes mínimo exigido para que a prova seja elegível para a pontuação no campeonato.

Também por decidir está a classe de PreMoto3, onde Angel Dominguez possui seis pontos de vantagem face a Kiko Maria, pois a este só a vitória não bastará, sendo que Pedro Fraga também entra nas ‘contas’ do campeonato ao chegar ao Estoril na terceira posição, a 15 pontos do líder. O mesmo sucede com David Ferreira, embora este mais distante na matemática do título.

Em termos de Supersport 300, que completa o seu primeiro ano de existência no CNV, os 16 pontos de vantagem de Alex Costa face a Tomás Alonso deixam o piloto de Bragança com a possibilidade de gerir a prova e deixar Alonso assumir os riscos da mesma. Também confortável na liderança das 85 GP/Moto 4 está Marco Mateiro, que é o grande candidato ao primeiro lugar final da categoria.

Os pilotos do Troféu Eni – TLC também estarão em pista, à imagem dos inscritos na Zcupe na Copa Dunlop Motoval. Troféus que fazem parte integrante do campeonato e que prometem mais uma ronda recheada de animação.

As provas iniciam-se sábado pelas 15h20, com a primeira corrida do Troféu Eni – TLC e a Kawasaki Z Cup, seguindo-se a Copa Dunlop Motoval e a primeira corrida das 85GP/Moto 4 e MIR Moto5. No domingo a jornada inicia-se pelas 12h00 com a segunda corrida da Copa Dunlop Motoval, seguindo-se as Pre Moto3 e Supersport 300, a segunda corrida do Troféu Eni – TLC e Kawasaki Z Cup, a segunda corrida das 85GP/Moto 4 e a corrida das Superbike e Superstock 600.