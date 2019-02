Fórmula 1 Mercedes defende título de Fórmula 1 com o W10 Por

Em equipa que ganha não se mexe, ou mexe-se pouco. Assim pensou a Mercedes ao conceber o seu monolugar para o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 deste ano.

O W10, apresentado hoje, apresenta bastantes semelhanças com o seu antecessor, sendo mais uma evolução do que uma revolução, de modo a defender o cetro (mais um) conquistado na época passada.

Nada de decorações extravagantes como fez a Red Bull Racing, que este F1 da Mercedes prima pela sobriedade, mantendo-se o prata e os logos já conhecidos da marca da estrela e dos seus parceiros, com o azul esverdeado da Petronas e o preto a fazerem um certo contraste.

À imagem do que fará a Red Bull, a Mercedes também vai fazer um ‘shakedown’ ao W10 em Silverstone, sendo que James Allison, o diretor da equipa define a nova ‘flecha de prata’ como uma melhoria relativamente ao W08, “que já era muito especial”.

“Conseguimos er competitivos em pistas complicadas. Não obstante estas melhorias não fomos tão bem sucedidos em certos circuitos onde os nossos adversários conseguiram conservar melhor os pneus traseiros. Trabalhamos na alteração das características da suspensão e na aerodinâmica para conseguirmos um carro mais coerente com os seus pneus”, adiantou o técnico britânico.

Allison espera que as alterações sejam suficientes para que a equipa mantenha a sua superioridade, sendo competitiva “em todas as fases da corrida e em cada pista do calendário. Ainda que o limite do peso mínimo tenha sido elevado em 10 kg para 2019 e a redução do peso seja um verdadeiro desafio para a atual geração de carros de Fórmula 1”.