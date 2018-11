Justiça Medidas de coação a Bruno e Mustafá conhecidas só amanhã Por

O Tribunal do Barreiro só dará a conhecer as medidas de coação aplicadas a Bruno de Carvalho e Nuno Mendes amanhã quinta-feira.

Um funcionário judicial deu conta de um comunicado a referir que os interrogatórios já terminaram por agora, nesta quarta-feira, sendo que as medidas de coação apenas vão ser dadas a conhecer no decorrer de quinta-feira.

“A leitura da decisão de aplicação das medidas de coação, porque se reveste de complexidade e obriga a uma ponderação que não se compadece com o facto de o tribunal se encontrar, há mais de seis horas, debruçado sobre a matéria em causa e pretende, agora como em todos os casos, decidir em consciência com base na matéria de facto e de direito aplicável, com o assentimento de todos os presentes”, pode ler-se no comunicado divulgado pelo Juízo de Instrução Criminal do Barreiro.

O advogado José Pedro e Alexandra Carvalho (irmã de Bruno de Carvalho) já saíram das instalações do tribunal, tal como o ex-presidente verde e branco e o líder da Juventude Leonina.

Bruno de Carvalho e Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, continuam em prisão preventiva, como tem acontecido nos últimos dias, desde que foram detidos, no passado domingo, até conhecerem as medidas de coação.

A irmã de Bruno de Carvalho disse aos jornalistas que o antigo líder verde e branco está “bem”.

“Não há nada a dizer, isto está em segredo de justiça. Ele está bem. Os trabalhos estão a decorrer. Isto tudo parecem armas ao fim do dia”, disse sobre os jornalistas que a cercaram na tentativa de recolher declarações.

Tanto o ex-presidente do Sporting como o líder da Juventude Leonina prestaram declarações ao juiz de instrução criminal, depois de vários dias em prisão preventiva, desde que foram detidos.

Sabe-se agora que ambos foram, alegadamente, ‘tramados’ por três membros da Juventude Leonina, de acordo com o despacho que tem 38 páginas e foi assinado pela procuradora Cândida Vilar, do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa.

A 15 de maio, recorde-se, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia do clube por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram alguns jogadores, membros da equipa técnica e outros funcionários.