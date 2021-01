Desporto Bruno de Carvalho processa Cofina e exige mais de um milhão de euros de indemnização Por

Bruno de Carvalho avançou com uma queixa em tribunal contra a Cofina, acusando a empresa de comunicação de “notícias caluniosas”. O ex-presidente do Sporting reclama mais de um milhão de euros de indemnização.

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, garante que o processo contra a Cofina “será o maior” em Portugal, e “um dos maiores da Europa, contra um grupo de comunicação social”.

A revelação foi feita numa entrevista na FM Café, concedida no passado domingo. Em causa estão, segundo Bruno de Carvalho, “notícias de calúnia e difamação”, publicadas nos diversos órgãos daquela empresa.

“O processo contra a Cofina tem mais de 400 folhas e mais de mil folhas de anexo. É o maior processo feito em Portugal. E na Europa, contra um grupo de comunicação social, um dos maiores”, revelou o ex-dirigente leonino, que recebeu informação detalhada da sua advogada, no início deste ano. “Foi uma prenda de fim de ano”, congratulou-se.

“Estamos a falar de mais de mil notícias de calúnia e difamação. Dentro da Cofina – CMTV, Correio da Manhã, jornal Record, revista Sábado e revista TV Guia –, foram mais de mil notícias, com 41 arguidos. Um deles é a Cofina, 39 são jornalistas e a última é a mãe da minha filha mais velha, pela entrevista vergonhosa e mentirosa que deu à TV Guia”, detalhou Bruno de Carvalho, que fala de uma campanha que tinha como objetivo descredibilizá-lo.

O antecessor de Frederico Varandas na direção do Sporting garante que este “é o maior processo de sempre, com o maior pedido de indemnização de sempre”, na ordem dos 1,1 milhões de euros, valor que reclama por se ter sentido “humilhado e difamado” com notícias que classifica de falsas.

“O grupo que mais contribuiu para a minha humilhação e difamação e que mais beneficiou financeiramente com tudo aquilo que aconteceu, finalmente, vai enfrentar a justiça”, anuncia.

“Se eles pensavam que bastava chamar os advogados do costume – o Carlos Barbosa da Cruz – estão enganados, porque vão enfrentar o maior processo de sempre”, refere ainda Bruno de Carvalho, que recolheu diversas notícias que foram publicadas naqueles órgãos, bem como comentários em programas da CMTV.

Bruno de Carvalho antecipa “um caso único” nos tribunais, pela dimensão e repercussões que terá, na sua opinião. E diz-se feliz por poder defender o seu nome, que diz ter sido manchado, ao longo de meses.

“Estou extremamente feliz por ir para o tribunal. Para que as pessoas que tanto contribuíram para o meu mal-estar e da minha família possam, de uma vez, ser condenadas. E que paguem as indemnizações pedidas”, afirma.