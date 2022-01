Desporto Bruno de Carvalho faz revelações e conta detalhes de alguns casos durante presidência no Sporting Por

Bruno de Carvalho revisita Alcochete, caso que marcou a sua presidência no Sporting. O empresário, que participa no Big Brother Famosos, lamentou estar conotado com a imagem de incitador de violência.

O antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho fez algumas revelações durante uma conversa no programa Big Brother, da TVI, onde é um dos participantes.

Bruno de Carvalho, por outro lado, lamenta que ainda hoje seja conotado com violência e desafia que lhe digam algo desse teor durante a sua presidência, isolando o caso de Alcochete, onde, recorde-se, foi julgado e ilibado de todos os crimes.

“Há gente tão reles no mundo do futebol como esse [Pedro] Guerra, o [Rui] Gomes da Silva. Temos família. Temos clube, mas não exageremos. Não exageremos”, pediu Bruno de Carvalho.

O empresário lembra que ainda hoje se ligue o seu nome a questões negativas no futebol.

“O Bruno de Carvalho incutia violência. Peguem em Alcochete. Houve julgamento, falou-se durante dois anos, a juíza viu tudo ao pormenor”, comentou, ao mesmo tempo, o antigo presidente.

“Antes de Alcochete digam uma cena de violência, jogadores ou não jogadores, ou uma cena de violência que tenha acontecido nos meus cinco anos e meio?”, questionou.

Por outro lado, o antigo presidente do Sporting conta também que durante a sua presidência ocorreram atos de violência que pode identificar.

“Querem cenas de violência? Digo. Um adepto do Sporting esfaqueado em Guimarães, um adepto do Sporting esfaqueado por adeptos do Benfica junto ao McDonald’s em Alvalade, um adepto do Sporting morto.”

“Sou considerada a pessoa que incutiu violência no desporto nacional. Não houve uma cena”

E assim prosseguiu: “Há aquela cena dos casuais no Porto. Quarenta e tal pessoas no hospital e eram todas do Sporting. Todas do Sporting”, detalhou também o ex-presidente.

Ex-dirigente do Sporting insiste em Alcochete

Bruno de Carvalho referiu ainda que não percebe como é que a sua figura é ainda hoje associada a questões de violência, mesmo depois de ter sido ilibado no processo da invasão de Alcochete.

“Sou considerada a pessoa que incutiu violência no desporto nacional. Não houve uma cena”, assegura Bruno de Carvalho, explicando, por exemplo, que durante a questão dos chamados casuals do Sporting que irromperam pelo Estádio do Dragão, a história tem outros contornos.

“Vamos dizer o que aconteceu naquele dia, não é o que relataram”, referiu Bruno de Carvalho.

O ex-dirigente lembra, ao mesmo tempo, que os adeptos do Sporting não foram na caixa de segurança da polícia e depois foram “alvo de ataques com pedras e garrafas nos viadutos” e depois tiveram de “fugir”, segundo contou no Big Brother.

A situação ocorreu no dia 27 de outubro de 2013, antes de um clássico entre FC Porto e Sporting, no Estádio do Dragão, na cidade do Porto.

E durante os confrontos dois agentes da polícia foram atingidos por pedras, tendo assim de receber tratamento médico.