Fórmula 1 McLaren revela MCL34 e alguns patrocinadores novos

A McLaren revelou hoje no seu centro tecnológico em Woking, Inglaterra, o seu novo MCL34. O monolugar com que vai enfrentar a próxima época de Fórmula 1.

Pintado no laranja papaia e azul que também tinham sido ostentados pelo seu antecessor, o novo carro parece uma clara evolução do MCL33, com as grandes ‘asas’ dianteiras que caracterizam os regulamentos aerodinâmicos vigentes esta temporada.

Se o motor Renault sob o ‘dorso’ deste MCL34 não é uma novidade, alguns patrocinadores novos são-no. É o caso da marca de chocolates Huski, da petrolífera brasileira Petrobras e da marca de computadores americana Dell. Isto porque a marca de cervejas espanhola Estrella Galicia já era um parceiro esperado, por via da entrada de Carlos Sainz Jr na equipa.

O espanhol faz agora dupla com Lando Norris, sucedendo a Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne, que foram pilotos da McLaren nas duas épocas anteriores, pelo que para Zak Brown, o presidente da McLaren, e Gil de Ferran, o diretor da escuderia britânica, as esperanças são renovadas.

Há também a novidade de tecnicamente a formação de Woking também ter sido ‘refrescada’, com a entrada de Andreas Seidl, ex-Porsche, e de James Key ser autor de algumas das proezas da recente F1 em equipas mais modestas, como a Toro Rosso ou a Force India.