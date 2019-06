Motociclismo Maverick Viñales mais forte que Marc Marquez na Holanda e Miguel Oliveira foi 13º Por

Maverick Viñales venceu hoje um Grande Prémio da Holanda de MotoGP emocionante, tantas foram as mudanças de líder ao longo da corrida disputada na ‘catedral’ de Assen.

A prova começou sob o signo da Suzuki, com Alex Rins a liderar diante do seu companheiro de equipa Joan Mir. Mas depois os protagonistas seriam diferentes.

Fabio Quartararo, que tinha largado da ‘pole position, assumiu a liderança quando os dois pilotos da Suzuki tiveram problemas. Primeiro foi Rins que caiu, depois foi Mir que sentiu dificuldades com a sua mota e não resistiu ao francês da Petronas Yamaha e a Marc Marquez e Maverick Viñales.

Seria entre Quartararo, Marquez e Viñales que a corrida se viria a decidir. Primeiro o duelo foi entre o estreante francês e o Campeão do Mundo. Depois foi entre este o seu compatriota da Yamaha.

Tanto Fabio Quartararo debateram-se com umas Yamaha M1 que nas travagens se mostrava bastante mais instável que a Honda de Marc Marquez. Isso, e também um maior desgaste de pneus da moto # 20 acabaria por fazer com que o gaulês acabasse por não conseguir acompanhar os seus rivais na última fase da corrida, onde Maverick Viãnles se mostrou melhor do que o Campeão do Mundo.

Marquez também começou a sentir algumas vibrações na Honda # 93 pelo que acabaria nas últimas voltas por deixar ir embora o seu rival que assim daria à Yamaha uma muito ansiada vitória na ‘catedral’ da velocidade do motociclismo mundial.

Atrás de Quartararo, que assegurou o seu segundo pódio consecutivo, teve lugar uma luta entre Joan Mir e os pilotos da Ducati, Andrea Dovisioso e Danilo Petrucci, e mais tarde também envolvendo Franco Morbidelli. Um erro do espanhol da Suzuki acabaria por favorecer ‘Dovi’, que seria quarto diante do seu compatriota da Petronas Yamaha, que em Assen acabou por conseguir um bom resultado de conjunto.

Já Miguel Oliveira realizou uma prova em crescendo, rodando inicialmente na 16ª posição, mas rapidamente entrando nos prontos. Na fase final da corrida o piloto português da Red Bull KTM Tech3 ‘trepou’ para o 14º posto, acabando no final por ainda ganhar mais uma posição.

Classificação final

1º Maverick Viãnles (Yamaha) 40m55,415s

2º Marc Marquez (Honda) + 4,854s

3º Fabio Quartararo (Yamaha) + 9,738s

4º Andrea Dovizioso (Ducati) + 14,147s

5º Franco Morbidelli (Yamaha) + 14,467s

6º Danilo Petrucci (Ducati) + 14,794s

7º Cal Crutchlow (Honda) + 18,361s

8ºJoan Mir (Suzuki) + 24,268s

9º Jack Miller (Ducati) + 26,496s

10º Andrea Iannone (Aprilia) + 26,997s