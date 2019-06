Motores João Fonseca domina em casa Por

Na subida à montanha mais alta de Portugal Continental, João Fonseca fez valer o seu talento aos comandos do seu SilverCar e também o ‘fator-casa’ para demonstrar a sua superioridade no primeiro dia da Rampa Serrra da Estrela.

O piloto da Covilhã mostrou ao que ia longo no ‘warm-up’, sendo o mais rápido também nas subidas de treinos seguintes e na única subida oficial de prova do programa de sábado, onde realizaria a marca de 2m51,571s à média de 109,94 km/h.

Atrás de Fonseca Hélder Silva fez o que pôde no Juno CN09 lutando pelo segundo posto, mas desta vez José Correia, mais adaptado ao Osella PA 2000 foi mais forte, conseguindo ser o que mais se aproximou do primeiro classificado, ficando a 6,3s do piloto da Covilhã e com uma vantagem de 2,2s sobre Silva.

Já Luís Nunes confirmou o seu domínio nos Turismos com o Ford Fiesta R5+. O piloto de Valpaços foi a referência e foi também o melhor da Divisão 2, sendo que atrás de si Pedro Marques fez o mesmo no Seat Leon MKIII na Divisão 4.

Joaquim Teixeira também confirmou o seu favoritismo na Divisão 3, sendo o melhor aos comandos do seu Seat Leon Eurocopa MKIII, tal como Ricardo Gomes na Divisão 2. Este com a novidade de ter surgido na prova do CAMI Motorsport com um Citroën DS3 R5 e não com o habitual Mitsubishi Evo X.

Já no Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha JC Group, Carlos Oliveira e o potente Ford Sierra Cosworth terminam o primeiro dia na frente, quer da geral, quer da Divisão 5. Quem mais oposição lhe deu foi Aníbal Rolo (Renault 5 Turbo). O consagrado piloto regressou esporadicamente às lides da Montanha e está a realizar uma excelente rampa, sendo segundo a apenas 7 décimas de segundo de Carlos Oliveira.

Fernando Salgueiro (Ford Escort MKII) alcançou o terceir melhor registo na subida de prova, a 1,1 segundos de Oliveira, sendo o melhor da Divisão 6. As curtas diferenças entre este trio antecipam uma grande batalha nas subidas de domingo.

Na Taça de Portugal de Montanha 1300, melhor tempo para Francisco Milheiro (Peugeot 106), enquanto Daniel Rolo (Datsun 1200) lidera entre os clássicos com motores até 1300. As subidas de domingo terá início às 10.30 da manhã, com mais um warm up. Seguir-se-á a derradeira sessão de treinos, antes das duas subidas finais de prova.