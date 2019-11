Motociclismo Maverick Viñales mais rápido no começo dos testes de MotoGP em Jerez Por

Maverick Viñales foi o mais rápido no primeiro dia da segunda ‘bateria’ de testes de pós-temporada do MotoGP, que hoje se iniciou no Circuito de Jerez de La Frontera.

O piloto espanhol Yamaha realizou uma volta ao traçado andaluz em 1m37,132s, batendo Fabio Quartararo por mais de sete décimas de segundo.

Numa jornada em que durante os primeiros 45 minutos nada se passou na pista, a primeira referência foi dada por Pol Espargaro na KTM deste ano, que rodou em 1m38,672s, pouco antes do Campeão do Mundo Marc Marquez baixar para 1m38,595s.

Mas não tardaria a que Quartararo e Viñales batessem o piloto da Honda. Primeiro o titular da Yamaha M1 # 12 efetuou uma volta em 1m37,927s com a moto deste ano, antes de baixar essa marca em cerca de sete décimas uma hora mais tarde já com a máquina ‘protótipo’ de 2020 – 1m37,187s.

A sessão foi interrompida várias vezes por bandeiras vermelhas devido à queda de alguma chuva, sendo que a paragem a meio da tarde foi feita por precaução depois de Michele Pirro ter parado na curva Pedrosa. Antes disso Marquez tinha sofrido uma queda na última curva com uma das RC213V de 2020 que a Honda levou para Jerez.

O Campeão do Mundo passou pelo centro médico do circuito depois de se queixar de dores num ombro. Regressaria mais tarde à ação.

Iker Lecuona – o substituto de Miguel Oliveira na Tech3 – também causou uma bandeira vermelha, quando não evitou uma saída de pista na curva quatro. Não ficou seriamente magoado, ainda que se queixasse de algumas dores.

Cairam alguns pingos de chuva a duas horas do fim dos trabalhos, mas assim que a pista ficou seca os pilotos voltaram à pista para os últimos 90 minutos, e foi então que Maverick Viñales viria a estabelecer aquela que seria a melhor marca do dia, ficando os pilotos da Suzuki, Joan Mir – que também caiu – e Alex Rins com os terceiro e quarto registos, atrás de Fabio Quartararo.

O top cinco foi completado pelo companheiro de equipa de Quartararo na SRT Yamaha Petronas, Franco Morbidelli, que foi uma centésima mais rápido do que Marquez e duas décimas que Cal Crutchlow, na melhor das Honda LCR.