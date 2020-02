Motociclismo Maverick Viñales o mais rápido nos testes de MotoGP no Qatar Por

Depois de Fabio Quartararo ter sido o mais veloz na primeira ‘bateria’ de testes de pré-temporada do MotoGP em Sepang, foi agora a vez de Maverick Viñales estar em alta no Qatar.

O espanhol da Yamaha concluiu os trabalhos como o mais veloz em pista, com uma volta ao Circuito de Losail em 1m53,858s, sendo 33 centésimas mais rápido do que o segundo melhor, Franco Morbidelli, na melhor das M1 da equipa SRT Petronas.

Já a Honda teve uns testes para esquecer, com problemas nas suas novas RC213V, tanto na máquina do Campeão do Mundo Marc Marquez como na do britânico Cal Crutchlow. Uma ‘onda’ à qual parece ter escapado o japonês Takaaki Nakagami, que na segunda moto da LCR fez francos progressos.

Apesar dos problemas Marquez ainda conseguiu concluir estes testes com o sétimo tempo, 90 centésimas à frente de Nakagami, nuns ensaios onde Fabio Quartararo só foi o mais rápido na sessão de domingo, acabando com o quarto registo a mais de duas décimas de Viñales e a nove milésimas de Alex Rins, que na melhor das Suzuki averbou o terceiro melhor registo.

No entanto os três mais velozes só ‘destronaram’ Quartararo nas duas últimas horas dos testes, confirmando que as Yamaha estão bem preparadas para enfrentar a nova temporada. E a Suzuki tambén, pois Joan Mir foi o sexto mais rápido, duas centésimas melhor do que Marc Marquez.

O melhor representante da Ducati foi Andrea Dovizioso, que foi apenas décimo, atrás de Brad Binder, na melhor das KTM, já que Pol Espargaro não foi além do 14º registo e Miguel Oliveira foi apenas 19º, enquanto Valentino Rossi foi o mais lento das Yamaha, com o 12º tempo. O italiano não evitou mesmo uma queda aparatosa no último dia de trabalhos.