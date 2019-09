Motociclismo Mau tempo marca primeiro dia de Baja TT de Idanha-a-Nova Por

Foi sob condições meteorológicas difíceis que se disputou o primeiro dia da Baja TT de Idanha-a-Nova, onde António Maio se destacou nas motos, Beto Borrego nos quads e Luís Cidade nos SSV.

O evento da Escuderia de Castelo Branco teve chuva e nevoeiro, que obrigou os pilotos a atenção redobrada, com Maio a regresar em grande ao Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

No prólogo e no primeiro setor seletivo o piloto de Borba deixou para trás os principais candidatos ao título em 2019, Daniel Jordão e Salvador Vargas, referindo no final da jornada ter-se dado bem com o percurso, apesar das condições climatéricas.

“Foi um início de prova muito divertido. A pista estava com muita tração, num traçado muito divertido e variado. Na última parte do setor seletivo apanhámos muita chuva, nevoeiro e o piso muito escorregadio, o que me obrigou a reduzir um pouco o andamento, Mas acabou por ser um excelente treinos de habituação à moto que com a qual vou fazer o Dakar em Janeiro”, referiu António Maio.

Atrás do piloto da Yamaha WR 450 Rally, terminou Daniel Jordão, que numa moto idêntica à do líder não evitou uma queda no primeiro setor seletivo. Salvador Vargas também teve problemas e perdeu muito tempo para Maio.

Já nos quads Roberto Borrego mostrou que está em Idanha para venceu e tanto no prólogo como no primeiro setor exerceu o seu domínio. O piloto da Yamaha 450 R travou uma intensa batalha com o líder do campeonato, Luís Engeitado, durante os primeiros quilómetros da prova.

Depois Borrego aproveitou os problemas mecânicos sentidos pelo piloto da Yamaha YFZ 450 para terminar o primeiro dia com uma confortável vantagem superior a 3m06s. Por isso no final da jornada não escondeu a sua satisfação.

Nos SSV a competição era tremenda, pois estavam inscritos 80 pilotos. E a animação começou logo no prólogo, onde o brasileiro Aristides Mafra Jr levou a melhor, levando o seu CAN-AM Maverick X3 XRS a cumprir o percurso em pouco mais de 5m32s.

Luís Cidade deu nas vistas nesta fase inicial da prova. Aproveitando os problemas dos seus adversários e tripulando bem o seu Maverick X3 RS foi o mais rápido nos 160,5 quilómetros do primeiro setor seletivo, terminando o dia com 1m19,9s de vantagem sobre Pedro Carvalho.

Para domingo a prova da Escuderia de Castelo Branco reserva um segundo setor seletivo de 84,3 quilómetros para motos, quads e SSV.