Motores Segundo lugar “excelente” para Pedro Carvalho em Idanha Por

Pedro Carvalho e André Guerreiro alcançaram um precioso segundo lugar na competição SSV da Baja TT de Idanha-a-Nova, que permite ao piloto da SGS Car manter-se na luta pelo título.

Com este resultado na prova da Escuderia de Castelo Branco, Carvalho conseguiu reduzir a diferença para o líder do campeonato, que será decidido na derradeira prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, Baja Portalegre 500.

Aos comandos de um Can-Am Maverick X3, o piloto da SGS foi apenas 11º no prólogo, mas depois terminou o primeiro setor seletivo na segunda posição, que depois manteve até final. Isto apesar de ter tido alguns problemas no seu veículo.

“Foi uma belíssima prova de todo-o-terreno. Tive os percalços normais características deste tipo de provas. Fizemos os últimos dez quilómetros sem travões, estes últimos dez foram muitos complicados”, conta Pedro Carvalho.

O piloto refere que “tentar o primeiro lugar”, que era o seu objetivo, “mas não foi possível”, e reitera: “Com este resultado passamos para segundo no Campeonato. Foi um resultado excelente entre 80 concorrentes, por isso vamos para Portalegre tentar dar o máximo. Se há uma hipótese matemática contém connosco para tentar o nosso melhor”.

Menos feliz foi o seu companheiro de equipa João Dias que acompanhado Daniel Serra e aos comandos de um Can-Am Proto denotou algumas dificuldades devido a um problema mecânico tendo sido obrigado a desistir após concluir o primeiro dia de competição.

“Foi uma prova um pouco complicada. Começámos a sentir que o SSV estava com um problema mecânico. Ainda tentámos continuar em prova no segundo dia, mas já não foi possível”, explicou João Dias.

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno prossegue com a Baja Portalegre 500, derradeira jornada desta temporada que se disputa de 24 a 26 de outubro.