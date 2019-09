Motores Henrique Chaves termina no pódio prova muito disputada Por

Henrique Chaves terminou na terceira posição a primeira corrida do fim de semana do International GT Open em Barcelona, realizada este sábado.

No McLaren 750S GT4 # 56 da Teo Martín Motorsport, que mais uma vez dividiu com o croata Martin Kodric, o piloto português esteve em bom nível, já que a equipa conseguiu progredir da quinta posição da grelha em que partiu para a prova.

O asfalto do traçado catalão voltou a apresentar-se molhado e por isso todos os participantes partiram para a corrida com pneus de chuva. Mesmo assim a pista apresentou-se difícil e as situações complicadas sucederam-se, com diversos toques.

No final da primeira volta Kodric era apenas 17º, depois de uma incursão numa escapatória. Isso levou o croata a tentar uma recuperação, e quando entregou o McLaren # 59 a Henrique Chaves o português tinha ainda seis adversários à sua frente.

Já com pneus para piso seco Chaves imprimiu um andamento fortíssimo, e após várias ultrapassagens conseguiu começar a lutar pelo pódio. Foi ‘apertado’ por um adversário e obrigado a ir pela escapatória para evitar uma colisão. Mas não ‘baixou os braços’.

O piloto de Torres Vedras voltou ‘à carga’, realizou a volta mais rápida da corrida e conseguiria recuperar até terceiro, depois de uma ultrapassagem musculada. Daí que no final tenha referido a dificuldade deste resultado.

“Não foi fácil. Tivemos muitas contrariedades, o que é normal numa corrida disputada com o piso molhado. Conseguimos ir suplantando as dificuldades e conquistamos mais um pódio. Mostramos um bom ritmo e penso que sem o toque teríamos vencido. Mas as corridas são assim”, sublinhou ainda Henrique Chaves.

Para a prova de amanhã as dificuldades não serão menores: “Teremos cinco segundos de ‘handicap’ para a corrida de amanhã, mas penso que mesmo assim poderemos terminar com uma boa classificação. Vamos trabalhar para ter o carro direito para a qualificação, dado que ficou um pouco danificado depois das lutas de hoje”.