Motores Franco Sport em grande destaque em Idanha-a-Nova

A Franco Sport esteve em destaque em Idanha-a-Nova e nas várias frentes em que esteve envolvida, com destaque os triunfos de André Rodrigues e Eric Steichen na Taça YXZ 1000 R, que lhes permitiu carimbarem o passaporte para a final europeia que vai ter lugar na Baja Portalegre 500.

Na prova da Escuderia de Castela Branco, a sexta do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, a formação de Alenquer alinhou com nove equipas na competição SSV onde registou a participação muito especial de Eric De Seynes, presidente de Yamaha Motor Europe navegado pela consagrada Camelia Liparoti.

A dupla André Rodrigues/Ricardo Porto Nunes conquistou o título da classe Open na Taça Yamaha, o mesmo acontecendo com Eric Steichen na classe Stock. Na Baja TT Idanha-a-Nova a dupla formada por José e Pedro Manescas, pai e filho, subiu ao pódio da classe Open onde ficou a um escasso ponto do par que se sagrou campeão estando ainda na luta pelo título no campeonato SSV TT2 juntamente com André Rodrigues e Eric Steichen.

O pódio da classe Stock em Idanha-a-Nova foi integralmente preenchido por equipas Franco Sport Alexandre Relvas com Vera Sá da Bandeira venceram à frente dos jovens João Franco e Pedro Inácio e de Eric Steichen. A participação de Eric De Seynes com Camelia Liparoti registou desportivamente um sexto lugar na Classe SSV TT2.

Na competição Moto, Daniel Jordão, aos comandos de uma Yamaha WR 450, foi 2º da classificação geral, resultado que lhe permitiu ascender à liderança do campeonato e ainda sagrar-se campeão da classe TT2.

Já nos Quad, Luís Engeitado, pilotando uma Yamaha YFZ 450, mantém a liderança do respetivo Campeonato depois de ter obtido mais um segundo lugar absoluto.

“Temos estado em bom plano em todas as jornadas desta temporada de 2019 e os resultados dos nossos pilotos espelham o empenho e competência que aplicamos neste projeto”, referiu Mário Franco.

O responsável pela equipa de Alenquer desta também o facto de ter “uma equipa da Yamaha Motor Europa inserida” na sua estrutura. “É também muito gratificante pois demonstra o reconhecimento do nosso profissionalismo além-fronteiras. Vamos agora preparar-nos para a última jornada que vai acontecer em Portalegre onde queremos estar ainda mais fortes”, acrescentou.

A Franco Sport regressa às provas do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno na Baja Portalegre 500 que se realiza nos dias 24, 25 e 26 de outubro.