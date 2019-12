Mau tempo: Encontrado corpo em Castro Daire

Um corpo foi encontrado hoje no rio Paiva, em Castro Daire, a quatro quilómetros de onde um condutor de uma máquina retroescavadora terá desaparecido, afirmou hoje fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

O corpo foi encontrado às 12:48, mas ainda não foi identificado, acrescentou a mesma fonte.

O corpo foi localizado no rio Paiva, na freguesia de Ribolhos, “a quatro a cinco quilómetros do local onde terá caído o homem que estava desaparecido”, disse à agência Lusa fonte do CDOS de Viseu.

Segundo a mesma fonte, no local, estão 64 homens, apoiados por um bote e 25 veículos, não tendo ainda indicação do fim de buscas.

Na segunda-feira, tinha sido localizada a máquina retroescavadora conduzida por um homem desaparecido na freguesia de Ribolhos, desde quinta-feira.

A máquina e o seu motorista estavam por localizar desde as 21:30 de quinta-feira, dia 19, altura em que estavam a ser efetuadas limpezas na via por causa de um aluimento de terras ocorrido horas antes.

Os efeitos do mau tempo, que se fazem sentir desde quarta-feira, já provocaram dois mortos e um desaparecido e deixaram 144 pessoas desalojadas e outras 352 deslocadas por precaução, registando-se mais de 11.600 ocorrências, na maioria inundações e quedas de árvores.

O mau tempo, provocado pela depressão Elsa, entre quarta e sexta-feira, a que se juntou no sábado a depressão Fabien, provocou também condicionamentos na circulação rodoviária e ferroviária, bem como danos na rede elétrica, afetando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro.