Economia “Máscara reutilizável produzida pela indústria portuguesa consegue o três em um” Por

António Costa apelou aos portugueses para utilizarem máscaras reutilizáveis de fabrico nacional, salientando as vantagens “três em um” dessa prática.

“Sendo reutilizável é amiga do ambiente, protege-nos contra a pandemia, mas protege também os empregos daqueles que trabalham nas empresas da indústria têxtil”, explicou o primeiro-ministro, a falar aos jornalistas após ter recebido representantes de associações dos setores têxtil e vestuário.

Lembrando que o uso de máscara “é indispensável”, o governante lembrou que há “para todos os gostos e feitios”.

“Umas mais coloridas, outras mais sóbrias, umas com mais design, outras com menos design, mas todas nos protegem contra a covid-19, todas protegem a nossa economia e o ambiente”, sustentou.

António destacou ainda o Costa o “enorme esforço de readaptação à nova realidade” do setor têxtil perante a pandemia de covid-19.

“Estamos perante uma muito dura realidade de quebra de mercado e às vezes de quebra de fornecedores. Mas conseguiu reinventar-se, produzindo algo que é hoje absolutamente indispensável à vida do quotidiano dos cidadãos: As máscaras e os equipamentos de proteção individual para profissionais do setor da saúde, ou de outros setores em que esses mesmos equipamentos são vitais”, salientou.