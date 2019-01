Motociclismo Mário Patrão no top 20 Por

Tem sido ascensional a prestação de Mário Patrão no 41º Rali Dakar, que na terceira etapa da prova conseguiu subir três posições.

O piloto de Seia entrou no top 20 da classificação geral da competição das motos da prova ‘rainha’ do todo-o-terreno, numa tirada de 779 quilómetros, que incluiu a travessia das dunas de Acari e um setor seletivo de 331 quilómetros, que gastou 4h49m13s.

Ainda assim, no final da etapa Patrão destacou as dificuldades do dia: “Chegados à zona de Arequipa o ‘fesh fesh’ foi uma constante. No ‘Dakar’ de 2012 esta região ficou conhecida pelo slogan o ‘Dakar tem medo das dunas de Tanaka’, continua bastante atual, pois estas dunas facilmente nos colocam em locais absolutamente impossíveis de contornar”.

“A etapa foi bastante longa, cerca de 800 quilómetros. A navegação está a ser extremamente exigente e a margem para falhar está bastante reduzida, uma vez que o constante ‘fesh fesh’ reduz-nos a visibilidade e um erro mínimo pode comprometer a permanência em prova. Estou a evoluir dia após dia”, acrescentou Mário Patrão, que esta quinta-feira enfrenta a primeira parte de uma etapa maratona, entre Arequipa e Moquegua, no Peru.