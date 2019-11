Motociclismo Mário Patrão “expectante em relação” ao Rally Raid de Góis Por

Mário Patrão está de novo em ação este fim de semana na segunda prova do Campeonato Nacional de Rally Raid AJP, que se disputa em Góis.

Depois de ter estado na Baja Portalegre 500, o piloto de Seia volta a competir para preparar a sua participação no Rali Dakar 2020. E mais uma vez o objetivo é treinar a navegação a ‘roadbook’, à imagem do que sucedeu nos dois eventos anteriores, no Rally Raid de Reguengos de Monsaraz e em Portalegre.

“É para mim sempre um gosto enorme fazer as provas de navegação. A meu ver são fundamentais para enfrentar as exigências do Rali Dakar. Já estamos muito perto da prova rainha, e quero treinar mais e mais, passar mais tempo em cima da mota”, afirma Mário Patrão a propósito desta prova em Góis.

O piloto beirão assinala que “a primeira prova do CNRR correu muito bem”, e que está “expectante em relação a esta”, sendo seu desejo dar o seu melhor, “mas sempre sem comprometer a recuperação e o objetivo traçado para este campeonato de navegação. A confiança tem que ser trabalhada e só treinando a vou alcançar”.

Em termos de percurso, o Rally Raid de Góis iniciou-se hoje pela manha, com a primeira etapa composta por um setor seletivo de 220 km (que se inicia perto do Liboreiro e termina em Carvacelos). Amanhã, também pela manhã, disputa a segunda e derradeira jornada de 132 km com o sentido inverso (Carcavelos – Liboreiro).