Alemanha vence primeiro embate da Taça das Nações de GT e Portugal abandona

Um último turno muito forte de Alfred Renauer deu à Alemanha o triunfo na primeira corrida do fim de semana da Taça das Nações de GT, que se estão a disputar em Vallelunga no âmbito dos FIA Motorsports Games.

Nestes que são considerados os ‘Jogos Olímpicos’ do automobilismo, Portugal não foi feliz, já que abandonou depois de Miguel Ramos ter protagonizado uma aparatosa saída de pista no começo da corrida.

O piloto de Vila Nova de Gaia partira da quarta posição da grelha com o Audi R8 LMS GT3 da Attempto Racing – que dividia com Henrique Chaves -, sendo que o Japão arrancou da ‘pole-postion’, com o Lamborghni Huracan GT3 da FF Racing.

Contudo a prova seria parada, depois de uma sucessão de acidentes e incidentes, período após o qual Renauer assumiu o controlo dos acontecimentos e o Japão se atrasava.

A Dinamarca, através de Christina Nielsen, que no Honda NSX GT3 da Reno Racing emergiu na segunda posição, depois de resistir aos ataques de Nico Verdonck, que levou a Bélgica ao último lugar do pódio, no Audi R8 LMS da Attempto Racing.