Motores André Rodrigues renova aposta no ‘Nacional’ de TT Por

Depois de ter conquistado a Taça Yamaha Open na época passada, André Rodrigues e Ricardo Porto Nunes renovam a sua aposta no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

A dupla que corre com as cores do Sport Lisboa e Benfica alinha com o Yamaha YXZ 1000 R, mas agora com a preparação a ficar a cargo da JMR Competição.

O objetivo mantém-se o mesmo; renovar o título na Taça Yamaha e lutar pela conquista do título SSV na categoria TT2. Frentes que a equipa irá manter em paralelo com o Campeonato Europeu FIM de Bajas, bem como tentar uma primeira participação em provas africanas, nomeadamente o Rali de Marrocos.

“Depois de uma época com muitos objetivos alcançados, vamos iniciar 2020 com uma enorme vontade de fazer ainda melhor. Partimos para os campeonatos que vamos disputar com mais experiência, que nos ajudará também a trabalhar o Yamaha de forma a tornar-se mais competitivo”, assume André Rodrigues.

O piloto ‘benfiquista’ espera começar a época com o ‘pé direito’, já em Góis: “A primeira prova do campeonato provoca sempre alguma ansiedade. Passaram quatro meses sem competir e finalmente estamos de regresso. Góis é uma prova muito técnica mas na qual nos sentimos bem e temos confiança”.

“Os objetivos passam por entrar com um bom ritmo de corrida, não cometer erros e tentar chegar o mais alto possível na classificação, até porque o amealhar de pontos é essencial para um bom arranque de temporada”, remata André Rodrigues, que começa já a focar-se na prova que vai ter lugar a 22 e 23 de março.