Motociclismo Mário Patrão apresentou participação no ‘Dakar’ Por

Mário Patrão aproveitou os dias que antecedem a passagem para o Ano Novo e a viagem para a Arábia Saudita para apresentar a sua participação no Rali Dakar 2020.

O piloto de Seia fê-lo no Hospital Lusíadas, um dos seus parceiros no projeto, em que vai alinhar na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial com uma KTM 450 Rally integrado novamente na equipa oficial da marca austríaca, vencedora das últimas 18 edições do rali.

Patrão, que conta com mais de 25 títulos de campeão entre todo-o-terreno e enduro, enfrentou uma recuperação de oito meses que lhe deixou apenas quatro meses para recuperar a forma competitiva, participando em vários eventos antes de se lançar para nova ‘aventura’ no ‘Dakar’.

Nesta apresentação o piloto beirão expressou os seus últimos desejos para a grande corrida que desta vez se disputa no Médio Oriente: “Este ano a expectativa passa, acima de tudo, por terminar o Dakar. Estive oito meses arredado das competições para poder recuperar e quando regressei tentei disputar o maior número de corridas possível: Bajas, provas de Rally Raid essenciais para a navegação e Marrocos onde encontramos um pouco de tudo”.

“Agora que o grande desafio se aproxima sinto alguma ansiedade. O Dakar é o momento mais desejado da temporada e para o qual nos preparamos todo o ano”, acrescentou Mário Patrão, que agora começa a contar os dias para o início da grande ‘aventura’.

Fique com alguns dos momentos desta apresentação oficial do projeto