Motores Mariano Pires e César Machado dominam qualificação das GT4 South European Series no Algarve

Mariano Pires, na primeira sessão, e César Machado na segunda, foram os protagonistas da qualificação para a quarta ronda das GT4 South European Series que se disputa este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve.

Na pista de Portimão o jovem piloto de Ponto de Lima ganhou o direito para partir na frente para a corrida de sábado com o Ginetta G55 GT4 da ABM Grand Prix que divide com César Machado, que assim larga na frente para o confronto de domingo.

Na sessão que definiu a grelha para o confronto de amanhã Mariano Pires bateu Miguel Cristóvão e Freddie Hunt, o filho do campeão do Mundo de F1 de 1976 James Hunt, que na pista algarvia tripula o Aston Martin Vantage GT4 do Team Virage. O britânico vai arrancar do terceiro lugar do ‘grid’ para a corrida de sábado, logo atrás de Pires e Cristóvão, que divide o Mercedes AMG GT4 da Veloso Motorsport com Francisco Abreu.

“Consegui fazer a pole-position para a primeira corrida. Nas primeiras voltas ainda me estava a habituar ao carro neste traçado, pois os treinos-livres não me permitiram ter voltas limpas para o fazer”, explicava Mariano Pires após esta primeira sessão.

Os Mercedes-AMG GT4 da Bullitt Racing não conseguiram imiscuir-se na luta pelas posições cimeiras, quedando-se pelos quarto e quinto postos da tabela de tempos, com vantagem de Ian Loggie face a Stephen Pattrick.

Entre os GTC, Marmaduke Hall, no habitual Ginetta G50 GT4 da Tockwith Motorsports, impôs com conforto a sua lei, sendo seguido por o carro semelhante e da mesma equipa de Moh Ritson. Juan Reina, no Ginetta G50 GT4 da Plemar Sport, assegurou o terceiro posto.

Na segunda qualificação César Machado voltou a colocar o Ginetta verde na ‘pole’, desta frente na frente de Francisco Abreu, Andy Meyrick e Callun Macleod. O piloto de Famalicão estava radiante por ter conquistado o primeiro lugar da grelha para a corrida de domingo: “O carro estava bom e, mesmo por uma escassa margem, foi excelente conseguir a ‘pole-position’ e o Mariano também. Espero amanhã traduzir esta pole-position numa vitória”.

C. O. Jones, com o seu Aston Martin da Am Cup, não teve a possibilidade de replicar o andamento do seu colega de equipa, terminando no quinto, posto, conseguindo ainda assim bater Edward Moore, o melhor entre os GTC Cup.

O inglês bateu a sua irmã, Sarah Moore, também num Ginetta G50 GT4 da Tockwith Motorsports, que foi seguida por Alberto Valverde, tendo os dois GT britânicos ficados separados por cerca de sete décimos de segundo.

Callum Bradshaw levou o seu Ginetta à nona posição, perdendo muito pouco para os carros imediatamente à sua frente e batendo o Porsche de Dave Benett.