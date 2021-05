Nas Notícias Maria João Abreu em coma induzido e com prognóstico reservado Por

Maria João Abreu continua internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de ter sofrido um aneurisma cerebral durante as gravações da telenovela ‘A Serra’, a 30 de abril. A atriz encontra-se em coma induzido e com prognóstico reservado, de acordo com a revista TV Mais.

Foi a SIC a confirmar que Maria João Abreu, de 57 anos, sofreu a rotura de um aneurisma, acrescentando que “toda a família agradece a preocupação e mensagens que tem recebido”. Um aneurisma é a dilatação de um vaso sanguíneo, sendo que as roturas ocorrem em cerca de dois por cento dos casos a nível mundial, de acordo com as estimativas das autoridades de saúde.

Assistida inicialmente no Hospital Amadora-Sintra, a atriz foi encaminhada para o Hospital Garcia de Orta, onde foi submetida a uma cirurgia para estancar a hemorragia.

Segundo o Correio da Manhã, foi colocada “uma prótese metálica no interior das artérias obstruídas para que o fluxo sanguíneo fosse restaurado”.

O rompimento do aneurismo ocorreu quando Maria João Abreu participava nas gravações da telenovela ‘A Serra’, emitida pela SIC desde fevereiro e na qual a atriz dá corpo à padeira Sãozinha Grilo.