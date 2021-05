Nas Notícias Maria Vieira pergunta se Maria João Abreu foi vacinada contra a covid-19 e gera indignação Por

“A Maria João Abreu foi vacinada contra a covid-19?”. A pergunta de Maria Vieira que gera revolta.

Um post onde Maria Vieira manifesta “sentidos pêsames” pela perda da atriz Maria João Abreu suscitou uma onda de repúdio, não só da comunidade de artistas. Maria Vieira manifesta-se triste pela perda e termina com uma pergunta inusitada.

“Venho aqui hoje lamentar profundamente o falecimento da Maria João Abreu, uma das melhores e mais populares atrizes portuguesas e uma figura que nos deixa de forma tristemente precoce e quero ao mesmo tempo manifestar os meus sentidos pêsames a toda a família agora enlutada”, começou por escrever.

Porém, Maria Vieira não se ficou por aqui e quis entrar em questões políticas. A apoiante do Chega lança uma pergunta, no final do seu texto, que partilhou nas redes sociais.

“A Maria João Abreu foi vacinada contra a covid-19?”

“Impõe-se nos dias que se seguem, por razões que nos preocupam a todos e sobretudo por via das notícias que nos chegam um pouco de todo o mundo, relacionadas com as mais diversas reações à vacinação que está a decorrer, uma resposta a uma pergunta pertinente que corre célere, sobretudo nas redes sociais e que urge esclarecer por quem de direito: a Maria João Abreu foi vacinada contra a covid-19?”, questionou.

Este post gerou inúmeras reações de repúdio. Daniel Oliveira recorreu ao Twitter para expressar uma opinião que resume o sentimento suscitado pelas palavras de Maria Vieira.

“Maria João Abreu era uma excelente atriz e diz quem a conhece que era uma pessoa extraordinária. Maria Vieira não, as duas coisas. Mas tem, na busca de atenção, como compensar a falta de talento. E encontrou um político à medida do seu caráter”, realçou.

Dirigindo-se a Maria Vieira, houve quem perguntasse se havia “vacina para a falta de noção”.

Recorde-se que Maria João Abreu perdeu a vida, ontem. A atriz, que integrava o elenco de ‘Patrões Fora’ e na telenovela ‘A Serra’, da SIC, sentiu-se mal no dia 30 de abril, durante as gravações da novela e foi transportada para a urgência para o hospital, sendo-lhe diagnosticado um aneurisma.

Maria João estava internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde foi sujeita a duas operações. Depois de vários dias naquela unidade hospitalar, acabou por não resistir.