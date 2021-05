Economia “Os portugueses estão atentos” aos bónus no Novo Banco, avisa Marcelo Por

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que “os portugueses, todos eles, estão naturalmente atentos” à situação do Novo Banco, depois de surgirem relatos sobre a atribuição de bónus aos administradores de um banco que recebeu quase 3000 milhões de euros do dinheiro público.

“Todos esperamos que quem, direta ou indiretamente, é abrangido por garantias públicas deve ter presente isso nas suas decisões. Mesmo quando se trata de instituição privada, que pensem que os portugueses, todos eles, estão naturalmente atentos. Faz parte do bom senso universal, espera-se isso das pessoas”, comentou o chefe de Estado, à margem da visita a uma escola, no Porto, no âmbito do Dia Mundial da Língua Portuguesa.

Reconhecendo que “cada um é livre de gerir a sua instituição”, Marcelo evitou pronunciar-se em concreto sobre este novo caso envolvendo o Novo Banco, ficando-se por esse apelo ao “bom senso”.

“O Presidente da República não vai comentar os critérios de gestão de cada instituição, mesmo de uma que tem vivido com apoios fruto de compromissos assumidos pelo Estado sobre a forma de garantias indiretas”, justificou-se.

Questionado sobre as várias “interpretações” a propósito da auditoria ao banco, solicitada ao Tribunal de Contas pelo Parlamento, o chefe de Estado considerou tratar-se de um “sinal de democracia”.

“Tenho visto algumas interpretações de que é muito grave haver posições de vários órgãos sobre a matéria, e se são ou não coincidentes, mas a democracia é assim. Nem sempre tem de haver coincidência das diversas entidades sobre o exercício das suas funções”, afirmou.

De acordo com o relatório e contas de 2020, enviado ontem à noite pelo Novo Banco à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, serão atribuídos bónus de 1,86 milhões de euros aos administradores. O pagamento, porém, foi adiado para 2022, depois de finalizada a reestruturação do banco.

De acordo com os números oficiais, o Estado já injetou quase 3000 milhões de euros no Novo Banco, que pode ainda ir buscar mais 914 milhões de euros.