Marcha independentista condicionou o trânsito em Barcelona

Uma marcha independentista organizada pelos Comités de Defesa da República (CDR) condicionou hoje o centro de Barcelona, em Espanha, durante mais de três horas.

A manifestação convocada às 19:00 locais (18:00 em Lisboa) pelos CDR da capital catalã, através das redes sociais, concentrou-se inicialmente junto ao edifício da Delegação do Governo Central fortemente protegido pela Polícia Nacional.

Os CDR organizaram o protesto como uma ação de solidariedade para com o bloqueio em curso junto à fronteira com França, em La Jonquera.

Apesar das palavras de ordem que pediam a “liberdade para os ‘presos políticos'” do processo independentista e insultos contra o executivo de Pedro Sánchez (PSOE) não ocorreram incidentes.

Cerca das 21:30 (20:30 em Lisboa) os mais de 500 manifestantes percorreram as ruas do centro da cidade, tendo a marcha condicionado o trânsito automóvel nas principais artérias de Barcelona.

Após uma concentração que se prolongou durante mais de uma hora junto da designada diagonal de Barcelona, o protesto dirigiu-se para a Praça da Catalunha, tendo os elementos do CDR tentado ultrapassar várias vezes as barreiras da Polícia Nacional.

Tal como tem acontecido nos dias anteriores, os independentistas tentam manifestar-se na Praça de Urquinaona e junto do Comando da Polícia de Barcelona, mas as forças de intervenção mantêm os acessos impedidos com veículos e efetivos.

A marcha não conseguiu passar as barreiras policiais após várias tentativas, sobretudo nas ruas mais estreitas do centro.

“Catalunha Antifascista” e “Nem França, nem Espanha, a Catalunha é dos catalães” foram as palavras de ordem mais usadas durante todo o protesto.

A manifestação terminou por volta das 23:00 locais frente à Universidade Pública de Barcelona, onde se mantêm algumas dezenas de jovens numa “acampada” antissistema.