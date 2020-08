Desporto “Se eu fosse o Nelson Semedo, saía do Instagram”, diz Rio Ferdinand Por

Antigo internacional inglês comenta lance que envolve o português e o jovem Alphonso Davies. Veja o vídeo.

Continuam as ondas de choque, após a hecatombe do Barcelona diante do Bayern Munique, em jogo da Liga dos Campeões, disputado no Estádio da Luz.

E há um português no epicentro das reações, com imagens do lance “embaraçoso”, em que a dança do jovem Alphonso Davies deita por terra Nelson Semedo.

No palco onde, um dia, se mostrou ao mundo ao serviço do Benfica, cativando o interesse dos catalães, o defesa internacional português voltou a mostrar-se ao mundo, mas por maus motivos.

O antigo internacional inglês Rio Ferdinand, agora comentador da BT Sports, foi duro nas palavras.

“Aquilo não devia ser ‘permitido’”, afirmou, numa consideração sobre a finta de Davies, jovem canadiano de 19 anos.

“É embaraçoso”, prosseguiu Ferdinand. “Se eu fosse o Semedo saía do Instagram durante algum tempo”, concluiu.

E, de facto, as redes sociais são agora palco desconfortável para os jogadores do Barcelona. E para Nelson Semedo em particular, por ‘culpa’ de Alphonso Davies.

O lance que envolve os dois jogadores multiplica-se nas redes.

Veja o vídeo:

Just watching this on repeat. Phonsie leaving Semedo in his dust. Good night pic.twitter.com/hzBAFJE213 — Stu Holden (@stuholden) 15 de agosto de 2020