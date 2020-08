Desporto “Figo é muito bom, mas estou aqui para fazer a minha própria história”, diz Trincão na apresentação no Barça Por

O português Trincão foi apresentado como reforço do Barcelona e mostrou técnica com a bola nos pés e na cabeça, para satisfação dos adeptos.

O ex-jogador do SC Braga assumiu que está agora no “melhor clube do mundo” e espera escrever uma história de sucessos com a camisola blaugrana.

“Este é o meu primeiro dia, é tudo muito grande, muito bom, estou muito contente por estar cá, quero fazer muita assistência e golos no clube”, afirmou Trincão.

O internacional português referiu ainda que espera superar a marca de Figo em Camp Nou.

“É muito bom, claro, mas estou para fazer a minha história, o meu trabalho. Quem sabe ser melhor ainda”, referiu Trincão, admitindo que tem em Messi e Ronaldo as suas referências no futebol.

“Todos tiveram a sua história, agora quero fazer a minha. Não sei o que vai acontecer, quero fazer o maior número de jogos possível”, salientou.