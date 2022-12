Insólito Tiram Menino Jesus do Presépio e exigem resgate milionário para o devolver Por

O assunto poderia preencher páginas nos insólitos mas o assunto é sério, tão sério que as autoridades de Barcelona estão a realizar todos os esforços para que seja devolvida uma imagem do Menino Jesus que foi tirada do Presépio em Barberà del Vallès, na Catalunha.

A imagem do Menino Jesus foi retirada da manjedoura na quarta-feira e desde então que as autoridades estão a tentar seguir as pistas dos alegados assaltantes para chegarem ao objetivo furtado.

O furto ocorreu minutos antes de as autoridades policiais guardarem a imagem do presépio, uma vez que se temia que algo semelhante ao ocorrido pudesse acontecer.

Os alegados assaltantes já pediram um resgate milionário a rondar os 10 mil euros, tendo também avisado que a figura do Menino Jesus não passa agora a noite na esquadra de polícia.

A Câmara Municipal de Barberà espera que a imagem seja devolvida rapidamente e em perfeitas condições para que seja novamente colocada no Presépio.

Furto pouco comum mas não novidade na Catalunha

Apesar de pouco comum, este furto não é propriamente uma novidade em Barberà, na região da Catalunha, em Barcelona.

É que já que em 2005 a imagem do Menino Jesus também foi furtada e há cerca de cinco anos também foi levada a imagem da Virgem Maria.