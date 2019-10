Motociclismo Marc Marquez conquista 10ª ‘pole’ do ano e Miguel Oliveira sai de 16º Por

Marc Marquez garantiu a sua 10ª ‘pole-position’ da temporada no MotoGP ao ser o mais rápido na segunda qualificação do Grande Prémio do Japão, que amanhã se disputa no Circuito de Motegi.

O Campeão do Mundo conseguiu uma volta em 1m45,763s nos últimos instantes da sessão, quando a pista estava a secar, batendo Franco Morbidelli por 0,132s, naquela que também foi a sua primeira ‘pole’ no traçado de Twin Ring Motegi.

Marquez dominou a fase inicial da qualificação, conseguindo mais de um segundo de vantagem sobre o seu adversário mais próximo, logrando uma volta em 1m45,923s. Esse tempo manteve-se como a referência até o espanhol da Honda conseguir melhorar uma décima e meia no último setor do circuito nipónico, com Morbidelli a fazer o suficiente para lograr o seu lugar na primeira fila da grelha de partida. O que não sucedia desde o Grande Prémio da Catalunha, em junho.

Fabio Quartararo, na outra Yamaha da SRT Petronas não conseguiu repetir o domínio da véspera e teve de contentar-se com o terceiro lugar do ‘grid’, depois de ter gasto mais 0,181s do que Marc Marquez e meia décima que o seu companheiro de equipa.

Maverick Viñales colocou a melhor das Yamaha oficiais no quarto lugar da grelha, à frente de Cal Crutchlow, que chegou à Q2 apurando-se como o mais rápido da Q1, sendo o segundo melhor representante da Honda, enquanto Jack Miller foi o melhor das Ducati no quinto posto do ‘grid’.

O australiano da Pramac, que foi o primeiro a trocar para pneus de chuva no quarto treino livre, bateu por uma pequena margem os pilotos oficiais da Ducati, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, numa sessão onde Valentino Rossi, na segunda Yamaha oficial, não foi além do 10º tempo.

Já Miguel Oliveira vai largar de 16º, depois de ser o sexto mais rápido da primeira qualificação. O piloto português da Tech3 voltou a bater o segundo piloto da KTM, Mika Kallio, mas a combinação de pneu dianteiro médio e traseiro macio acabou por deixá-lo a mais de um segundo do melhor tempo da sessão.

Resultado da qualificação

1º Marc Marquez (Honda) 1m45,763s

2º Franco Morbidelli (Yamaha) 1m45,895s

3º Fabio Quartararo (Yamaha) 1m45,944s

4º Maverick Viñales (Yamaha) 1m46,090s

5º Cal Crutchlow (Honda) 1m46,189s

6º Jack Miller (Ducati) 1m46,337s

7º Andrea Dovizioso (Ducati) 1m46,410s

8º Danilo Petrucci (Ducati) 1m46,427s

9º Aleix Espargaro (Aprilia) 1m46,558s

10º Valentino Rossi (Yamaha) 1m46,558s