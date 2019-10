Motores Álvaro Parente parte na frente em Las Vegas Por

Álvaro Parente garantiu a ‘pole position’ para a primeira corrida da derradeira ronda do Blancpain GT World Challenge America, que tem lugar na Las Vegas Motor Speedway (Nevada).

Dividindo a condução do Bentley Continental GT3 #9 da K-PAX Racing com Andy Soucek, o piloto português procura ajudar a equipa e a marca britânica a chegarem aos títulos de equipas e construtores.

Parente adaptou-se rapidamente ao traçado que utiliza parte da pista oval – um pouco à imagem do que sucede nas 24 Horas de Daytona – mostrando estar à altura daquilo que dele se espera para o fim de semana.

Depois Soucek envolveu-se numa intensa luta pela ‘pole’, que acabaria por conseguir, ao bater o adversário mais próxim por 0,081s. Na qualificação para a corrida de domingo o piloto português replicou aquilo que o espanhol fez e realizou a melhor marca, a quase três décimas da ‘pole’ para o segundo confronto de Las Vegas.

Após as duas sessões Álvaro Parente mostrou-se satisfeito com o seu desempenho e o do seu companheiro de equipa: “Estamos competitivos. Adaptamos nos muito bem ao traçado. O Andy esteve muito forte e conquistou a ‘pole-position’ para a primeira prova, o que foi muito positivo”.

“Na minha qualificação tive de lutar bastante e realizar uma volta ao máximo para ser o mais rápido. No final consegui e é fantástico termos a ‘pole-position’ para ambas as corridas”, sublinhou ainda o piloto do Porto.

Ainda assim Parente sabe que tem dois enormes desafios pela frente para atingir os objetivos a que a equipa se propôs. Sempre são duas corridas de hora e meia, mas mostra-se confiante.

“Já mostrámos que estamos competitivos, mas na corrida teremos mais um enorme desafio e os nossos adversários não nos vão facilitar a vida. Teremos de estar ao nosso melhor nível para podermos ganhar e ajudar a K-PAX Racing e a Bentley a vencer os respectivos títulos”, remata o piloto português.