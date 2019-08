Motores Mais de uma centena de inscritos na Baja TT Vindimas do Alentejo Por

Com as inscrições a encerrarem no próximo dia 30 de agosto, a Baja TT Vindimas do Alentejo, Taça de Portugal de Todo-o-Terreno de 2019 vai ganhando forma, percebendo já uma grande adesão.

Em competição a prova do Clube de Promoção de Automobilismo e Karting (CPKA) vai ter quatro disciplinas, que vão evoluir em pistas que vão percorrer os concelhos de Beja, Castro Verde, Mértola e Aljustrel.

A Baja TT Vindimas do Alentejo vai decorrer entre 6 e 8 de setembro, e já tem alguns nomes importantes confirmados, quer entre os concorrentes, quer na organização e individualidades envolvidas.

João Luz – que se notabilizou como co-piloto de Carlos Sousa no Rali Dakar – é um dos nomes sonantes, estando na primeira frente de envolvimento, ao ser um dos diretores da prova, responsável pela competição dos automóveis, enquanto Luís Rodrigues tem a mesma função para a corrida de motos.

O programa inicia-se com as verificações técnicas e documentais na sexta-feira, a partir das 13h00, ficando sábado reservado para o começo da prova propriamente dita. Primeiro um prólogo com 6,2 quilómetros, e depois um setor seletivo de 150 quilómetros. No domingo disputa-se o segundo setor seletivo, que para os automóveis é de 150 quilómetros e para as motos de 83 quilómetros.

Estão já confirmadas a presença do Mini All 4 Racing (ex-Al Attiyah) de Luís Recuenco, enquanto nos SSV alinhará o brasileiro Reinaldo Varela, vencedor da categoria no Rali Dakar de 2018.

“A preparação e montagem da prova continua a decorrer de acordo com o planeado, exigindo um trabalho árduo de muitas dezenas de pessoas que se esforçam a todos os níveis por criar as condições para que este seja uma grande evento, inclusive de projeção internacional”, afirma Humberto Silva.

O presidente do CPKA quer que a prova “agrade às muitas equipas e pilotos que têm aderido de forma entusiasta e dessa forma criar condições para que o Baixo Alentejo passe a ter de novo uma prova como os Montes Alentejanos numa região com excelentes condições para a prática desta modalidade tão popular em Portugal”.