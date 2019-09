Motores Baja TT Vindimas do Alentejo cancelada Por

Muita expetativa rodeava a Baja TT Vindimas do Alentejo, mas a verdade é que o Clube de Promoção de Karting e Automobilismo (CPKA) foi obrigado a cancelar o evento previsto para este fim de semana.

A prova deveria servir como um teste para uma possível inclusão futura no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, mas a organização viu-se obrigada a cancelá-la devido às condições favoráveis aos incêndios existentes por todo o país.

Este evento iria reunir alguns dos melhores pilotos do TT do nosso país, sobretudo em automóveis e SSV, mas infelizmente o CPKA não pôde satisfazer a intenção de muitos entusiastas de uma prova que iria animar as planícies do Baixo Alentejo, nos concelhos de Beja, Castro Verde, Mértola e Aljustrel.

A organização “lamenta que o cenário vigente leve a que o evento, que tantos entusiasma concorrentes, populações e o Alentejo, não se possa realizar por razões que lhe são totalmente alheias”, e desde já se compromete “a encontrar a melhor solução para fazer cumprir o ensejo de tanta gente”.