Motores Franco Sport ‘ataca’ no Baixo Alentejo Por

A equipa Franco Sport marca presença na Baja TT Vindimas do Alentejo, que este fim de semana se cumpre na região de Beja, num evento que conta para a Taça de Portugal de Todo-o-Terreno.

Mário Franco e Tânia Diogo encabeçam uma ‘armada’ de SSV da qual também fazem parte José e Pedro Manescas, André Rodrigues e Ricardo Porto Nunes, Rui Serpa e Nuno Guilherme, e ainda Alexandre Relvas e Vera Sá da Bandeira.

Esta será uma oportunidade para os pilotos treinarem para as últimas duas provas do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno e ao mesmo tempo disputar o título de campeão da Taça de Portugal de Todo-o-Terreno.

“Acima de tudo vamos estar nesta prova alentejana com o objetivo de testar as máquinas e se possível divertir-nos. Pelo que nos tem sido passado, esta corrida vai ser bastante competitiva e apresenta um traçado muito rápido”, afirma Mário Franco.

O piloto de Alenquer refere também: “Será uma boa oportunidade para rever detalhes mecânicos nos SSV para o final desta temporada. Se conseguirmos alcançar a vitória na Taça de Portugal de Todo-o-Terreno será um acréscimo e obviamente ficaremos satisfeitos se pudermos levar para casa este troféu”.

A Baja TT Vindimas do Alentejo começa hoje com as habituais verificações técnicas e administrativas a que se segue uma animada cerimónia de partida. Desportivamente a prova arranca amanhã com o prólogo de 6,2 km e prossegue na tarde de sábado com o primeiro setor seletivo com 150 quilómetros.

No domingo está reservado um troço de 85 km que vai percorrer as pistas de Cabeça Gorda, Outeiro, Vale de Camelos, Azinhalinho, com passagem também na barragem do Monte dos Grous até chegar a Santa Clara do Louredo.