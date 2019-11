Motores Baja TT Vindimas do Alentejo marca arranque do campeonato de todo-o-terreno Por

A Baja TT Vindimas do Alentejo anunciou algumas novidades para a sua edição de 2020, que se disputará entre 7 e 9 de fevereiro do próximo ano.

Desta vez a equipa organizadora do Clube de Karting e Promoção e Automobilismo (CPKA) terá a colaboração da Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, que conta com mais de 30 anos de experiência em provas de todo-o-terreno.

Outra novidade é o facto da prova ser a que abre o Campeonato de Portugal da especialidade, em acordo com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, e será pontuável para a Taça de Portugal de TT, em acordo com a Federação de Motociclismo de Portugal.

“É com enorme orgulho, que anunciamos a data para o arranque da Baja TT Vindimas do Alentejo para os dias 7, 8 e 9 de fevereiro. Esta será a prova inaugural de 2020 do TT, tanto da FPAK como da FMP, e quero deixar o meu agradecimento a ambas as Federações pela confiança depositada em nós”, afirma o presidente do CPAK.

Humberto Silva mostra-se confiante e ciente de que tem “todas as condições para realizar uma Baja de grande nível e que seja do agrado dos pilotos e equipas”. Acrescentando: “Quero ainda deixar um especial agradecimento a todos os patrocinadores que têm colaborado connosco permitindo que esta prova se tornasse realidade e que seja um grande cartaz de promoção para a modalidade e para o Alentejo”.