Motores Mais de seis dezenas de inscritos confirmados nas 24 Horas de Le Mans

São 62 as equipas confirmadas na próxima edição das 24 Horas de Le Mans, que vai marcar o final da temporada 2019/2020 do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC).

A clássica francesa que mais uma vez acontece a meio de junho contará apenas com seis protótipos da categoria principal (LMP1), mas com 24 da segunda classe (LMP2).

Para além dos dois Toyota e dos dois Rebellion, vão alinhar os dois Ginetta do Team LNT, sendo que nos LMP2 estão inscritos os dois pilotos portugueses – Filipe Albuquerque no Oreca # 22 da United Autosports, ao lado de Phil Hanson e Paul di Resta, e António Félix da Costa no Oreca # 38 da JOTA Sport, juntamente com Anthony Davidson e Rodolfo Gonzalez.

Mas nesta segunda categoria de protótipos há novidades com os Ligier da Inter Europol e Eurasia, o Dallara da Tunderhead Carlin, o Riley da Ware e os Oreca da Richard Mille Racing, da Rickware, da SA24 Has by Graff e da Performance Tech.

Nos GTE Pro há a esperada participação dos dois Porsche 911 RSR da equipa norte-americana a juntar à formação que disputa o WEC e do Ferrari 488 da Risi Competizione, proveniente também do campeonato americano IMSA.

Já nos GTE AM, apenas Paul Dalla Lana está confirmado no Aston Martin Vantage # 98 que no ano passado o canadiano partilhava com Pedro Lamy e Paul Dalla Lana, sendo que no segundo Porsche 911 RSR da Dempsey Proton apenas Patrick Long está confirmado.

A AF Corse apresenta-se com dois Ferrari 488 GTE, um deles tripulado pelo ex-F1 Giancarlo Fisichella, a Projet One também tem um segundo Porsche 911 RSR, as americanas Weathertech e Red River alinham com Ferrari, tal como a Kessel e a MR Racing e registam-se os regressos da JWM, em Ferrari 488 GTE, e Gulf Racing, com um Porsche 911 RSR.