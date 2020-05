Motores Porsche com menos dois 911 GTE em Le Mans Por

Os dois Porsche 911 RSR com que a Core Autosport vinha participando na categoria GTE Pro não vão estar presentes nas 24 Horas de Le Mans de 2020.

A clássica francesa de resistência disputa-se este ano a 19 e 20 de setembro devido à pandemia de coronavirus, mas a formação norte-americana não se deslocará ao traçado de La Sarthe, deixando assim ‘apeados’ os pilotos franceses Patrick Pilet, Mathieu Jaminet e Julien Andlauer.

Esta ausência estará relacionada com o momento de emergência vivido nos Estados Unidos e também com a atual situação económica, pois o mercado automóvel mundial está praticamente parado, e os construtores estão a retrair-se no seu regresso à competição.

Esta ‘baixa’ da Core Autosport junta-se à do Team SRT41 para equipa da Garagem 56 (projetos experimentais em Le Mans). O que deverá permitir agora à ByKolles e à IDEC Sport recuperarem o seu lugar na grelha das 24 Horas nas categorias LMP1 e LMP2, respetivamente.