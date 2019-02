Mais de 700 ocorrências até às 18h30 em Portugal continental

A Proteção Civil registou até às 18:30 de hoje 702 ocorrências devido ao mau tempo em Portugal continental, das quais se destacam a queda de árvores, segundo informação divulgada na página da Internet daquela autoridade.

Entre as 00:00 e as 18:30 de hoje foram registadas 702 ocorrências relacionadas com “meteorologia adversa”, mobilizando 2.435 operacionais e 919 veículos, indica a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) na sua página de Internet.

A maior parte das ocorrências deve-se à queda de árvores, bem como à queda de elementos de construção em estruturas edificadas e a inundações de estruturas ou superfícies por precipitação intensa.

O comandante Miguel Oliveira, da ANPC, que se escusou a fazer um balanço dos efeitos da depressão “Helena”, disse que a autoridade não consegue revelar o número de ocorrência durante o dia de hoje.

“Não conseguimos determinar. Têm vindo a acontecer ocorrências durante os últimos dois dias”, disse Miguel Oliveira, em declarações à agência Lusa, cerca das 18:30.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da depressão “Helena”, centrada a noroeste do golfo de Biscaia, Espanha.

Esta depressão vai afetar Portugal continental em particular no que respeita ao vento e à agitação marítima na costa ocidental. A previsão meteorológica aponta para a costa ocidental ondas de cinco a sete metros, e temporariamente a norte do cabo Raso, passando a sete a oito metros durante a tarde e início da noite, e com uma altura máxima que poderá atingir 15 metros.

Junto à orla marítima, o mar avançou, ao início da manhã, sobre o Bairro Norte da Praia de Mira, destruindo defesas das dunas e passadiços de recreio, a cerca de 40 metros das casas.

A estrada Marginal Norte, que liga o centro da cidade de Peniche ao Cabo Carvoeiro, no distrito de Leiria, foi cortada ao trânsito, devido à agitação marítima.

No concelho de Alcobaça, também no distrito de Leiria, o mau tempo provocou a queda de um algeroz e o levantamento parcial da cobertura de um prédio de três pisos, “sem causar feridos nem desalojados”, informou o comandante dos bombeiros, Leandro Domingos.

No mesmo concelho, a chuva e vento forte, que se fizeram sentir com maior intensidade entre as 16:00 e as 16:30, provocaram a queda de uma árvore de médio porte, na localidade de Venda Nova, na freguesia de S. Martinho do Porto, onde a estrada “esteve temporariamente cortada enquanto se procedeu à retirada do pinheiro”, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros locais, João Bonifácio.

No Porto, a circulação na avenida Dom Carlos I, na zona da Foz do rio Douro foi cortada, desde as 18:00 de quinta-feira, devido ao aviso de mau tempo.

Em Espinho, a Escola Secundária Manuel Gomes de Almeida foi hoje evacuada após perder parte do telhado do edifício administrativo devido a “uma rajada muito forte”, que fez o “edifício estremecer” e levou a que tombasse parte do telhado, de acordo com o diretor da escola.

O vento fez também voar o ‘teto falso’ da cobertura exterior de um posto de abastecimento de combustíveis em Esposende, danificando duas viaturas que estavam a abastecer.

Os ventos fortes obrigaram ainda a TAP a fazer divergir um voo de Lisboa para Faro, com a empresa a admitir fazer mais alterações durante o dia.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal vão estar entre as 12:00 e as 21:00 de hoje sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima.

Além do vermelho para a agitação marítima, o IPMA emitiu avisos laranja e amarelo para hoje e sábado, devido ao vento, para todos os distritos de Portugal continental, exceto Évora, e devido a neve para Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra.

Para hoje está previsto vento forte de noroeste, com rajadas até 75/85 quilómetros/hora (km/h) no litoral, que deverão atingir valores da ordem de 110 km/h a norte do cabo Mondego e nas terras altas do Minho e Douro litoral e da região Centro.

Por causa do mau tempo, a Autoridade Nacional de Proteção Civil alertou para a possibilidade de cheias, formação de lençóis de água e gelo e quedas de árvore, devido às previsões de chuva, neve, vento e agitação marítima para os próximos dias.

Também a Autoridade Marítima Nacional alertou para o agravamento das condições meteorológicas e oceanográficas na zona norte de Portugal continental, entre a madrugada de hoje e a de sábado.