Grande Prémio de Itália em risco

O Grande Prémio de Itália de Fórmula 1 está em risco, depois de avisos feitos nesse sentido pelo promotor da prova.

Depois do presidente do Clube Automóvel de Itália (ACI) ter confirmado esta semana que Monza está entre os 16 circuitos que protestam pelas altas ‘jóias’ pagas para figurar no calendário da F1, Angelo Sticchi Damiani declarou ser dificilmente suportável pagar a verba exigida pelos atuais responsáveis pelo Campeonato do Mundo.

“O custo que se paga à Liberty Media todos os anos é em média muito alto. É difícil de imaginar que Monza possa pagar tanto, pois em 2018 a prova custou 26 milhões de euros, uma soma avultada”, declarou o promotor da corrida ao jornal Corriere dello Sport.

Daminani disse que o contrato acordado foi um “sacríficio”, porque Monza “queria encontrar uma solução” para continuar no calendário. “Mas hoje não é possível não é razoável, e o problema diz-nos respeito, não só a nós para a todos os grandes prémios. As exigências da Liberty Media eram bastante próximas do que foram anteriormente e infelizmente aumentou, mas agora não é possível continuar a pagar tanto”, enfatiza.

O promotor do Grande Prémio de Itália sublinha ainda: “O ACI fez a sua parte, está perfeitamente ciente da importância que desempenha, mas temos de ter alguma possibilidade de ter sustentação económica. Temos de convencer a Liberty Media de que Monza é insubstituível para o Campeonato do Mundo e queremos que isso seja reconhecido”.

Sticchi Damiani reiterou que Monza está preparada para falhar um acordo com a Liberty Media: “Esta é uma negociação feita num momento de grande serenidade, tanta quanto tivemos quando assinamos acordos com Bernie Ecclestone (o anterior patrão da F1)”.